В Пензе прошла региональная спартакиада госслужащих

Чиновники Пензенской области вышли на спортивные площадки, чтобы сразиться в быстроте, силе и ловкости. На базе школы олимпийского резерва в Ахунах в шестой раз прошел финал региональной спартакиады госслужащих.

Спартакиада госслужащих собрала десятки чиновников различного уровня. В городском управлении ЖКХ, например, утверждают, что спортивные навыки в их работе, очень даже актуальны. Все-таки проверять приходится и ремонт крыш, и состояние подвалов. А часть чиновников, утверждая, что спорт - дело семейное, привели самых близких болельщиков.

В 2018 году спартакиада госслужащих включала в себя 11 дисциплин: футбол, баскетбол, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол, легкую атлетику, стрельбу из пневматической винтовки и плавание. Не обошлось и без фехтования - коронного для России вида спорта. На открытии турнира присутствовал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Виктор Кровопусков.

«Знаю, что у вас в области сейчас тоже начали развиваться фехтование, так что надеюсь, что эта дисциплина скоро догонит другие виды спорта, в которых Пензенский регион уже достиг высот», - сказал он.

Участниками спартакиады стали 26 команд из всех министерств, управлений и ведомств Пензенской области. За спортивными успехами подчиненных наблюдал губернатор Иван Белозерцев.

«Только физически развитый человек может хорошо трудиться, достигать хороших результатов. Ставлю задачу, чтобы все сотрудники министерств, ведомств и управлений работали профессионально и добросовестно и имели для этого хорошее здоровье», - сказал Иван Белозерцев.

Все команды разделили на три группы. Первое место в группе «А» заняла команда регионального правительства, в двух других победителями стали сборные министерства образования и спорта. Участники турнира признаются, что уже сейчас ждут следующей спартакиады, когда вновь прозвучит команда «на старт».