В Пензе прошла «прямая линия» с губернатором

Главным информационным событием 3 сентября в Пензенской области стала «прямая линия» губернатора. В эфире телеканала «Экспресс» Иван Белозерцев отвечал на вопросы жителей региона. Обращения поступали в течение двух недель, на адрес электронной почты, мессенджеры вайбер и ватсап, на сайт правительства, а также по телефону. За два часа прямого эфира Иван Белозерцев успел ответить более чем на три десятка вопросов. Те, что не удалось озвучить - также не останутся без внимания. О работе «прямой линии» репортаж Светланы Деминой.

«Прямая линия» с губернатором Пензенской области началась без промедлений ровно в 14:00. Масштабный телепроект транслировали сразу три региональных телеканала. Зрители могли следить за эфиром в интернете.

В очередной раз площадкой для прямого эфира стал областной театр драмы. Там оборудовали несколько площадок: основную, режиссерский пункт, пресс-центр для удобства работы печатных СМИ региона, колл-центр, куда звонили жители области и в режиме реального времени задавали вопросы губернатору.

Эта пряма линия стала четвертой по счету. Вопросы для прямого эфира начали принимать заранее, за три недели поступило свыше 1000 обращений.

Также в рамках «прямой линии» были организованы включения из разных точек города. Диалоговые площадки в 2019 году расположились на улице Московской и в библиотеке имени Лермонтова. Там тоже собирались люди, которым было, о чем спросить главу региона.

Традиционно жителей области волновали коммунальные проблемы, но много внимания в рамках эфира уделили и социальной сфере.

Вопросы, которые требовали оперативного решения, губернатор переадресовывал руководителям ответственных ведомств. Их собрали в одном кабинете и они также держали ответ перед гражданами.

Два часа прошли на одном дыхании. Только за это время операторы колл-центра и журналисты приняли несколько сотен звонков, писем и сообщений. Озвучить все в рамках прямого эфира не позволили ограниченные временные рамки, но губернатор дал слово, что ни один поступивший вопрос не останется без внимания.

За тем, как решаются вопросы, поступившие на «прямую линию» с губернатором Пензенской области, будут пристально следить журналисты телеканала «Экспресс» и обязательно подробно расскажут об этом в программе «События» (16+).