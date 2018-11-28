В Пензе прошла «прямая линия» губернатора Ивана Белозерцева

Сотни телефонных звонков, электронных писем и сообщений, видеообращения и всего пара часов на общение со зрителями. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил в рамках «прямой линии» с жителями региона самые наболевшие вопросы.

Первые поручения Иван Белозерцев раздал прямо с порога областного драматического театра. Именно там было как никогда много представителей прессы и региональной власти. Последним предстояло держать ответ перед жителями Пензенской области в рамках «прямой линии» с губернатором. В два часа дня масштабный телепроект вышел в эфир сразу на трех региональных каналах.

Второй год подряд областной театр драмы становится телевизионной площадкой для прямого эфира с губернатором. Там снова организовали не только съемочный павильон, но и колл-центр, который принимал телефонные звонки и электронные сообщения.

Вопросы для «прямой линии» начали принимать за три недели. Тем не менее во время самого прямого эфира электронная почта и соцсети переполнялись сообщениями, а телефоны в колл-центре разрывались. Пензенцев волновало все: от благоустройства конкретной внутриквартальной территории или сельской дороги до ситуации с медициной во всем регионе.

Пока губернатор принимал обращения, в отдельном кабинете недалеко от павильона своей очереди ждали руководители ответственных ведомств. Им глава региона переадресовывал вопросы, которые требуют немедленного решения. Один из таких - проблема с водоснабжением в поселке ЗИФ. Пензенцы буквально забыли, что такое собственный водопровод.

«Проектно-сметная документация была изготовлена параллельно с поселком Лесной, но, в связи с реализацией проекта на федеральной дороге «Урал», нам пришлось пересогласовывать и вносить изменения в проект с новыми техническими условиями на водопровод», - ответил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Обратиться к губернатору с вопросом пензенцы могли и с телеэкранов. Для этого в городе было организовано две дополнительные точки для прямых включений: на улице Московской и возле библиотеки имени Лермонтова.

Два часа пролетели как один миг. Только за время прямого эфира операторы колл-центра и журналисты приняли несколько сотен обращений от жителей региона. Озвучить все их в рамках «прямой линии» не позволило ограниченное эфирное время. Однако, глава региона пообещал, что ни один вопрос не оставит без внимания.

«Я в обязательном порядке проанализирую все вопросы, по ним будет принято решение, даны ответы. Планирую провести видеоконференцию по особо значимым проблемам с участием глав муниципальных образований и людей, которые обратились ко мне», - сказал губернатор.

Сомневаться в том, что большинство проблем найдет свое решение не приходится. Так, вопрос о строительстве нового здания военного госпиталя разрешился после обращения на «прямую линию» в 2016-м.

Как буду обстоять дела с вопросами, заданными 28 ноября 2018 года, как всегда, расскажут корреспонденты программы «События» (16+).