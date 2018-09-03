В Пензе прошла презентация спортшкол

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03 сентября 2018, 19:09Спорт
На Юбилейной площади Пензы прошла 14 презентация спортивных школ, федераций и физкультурно-оздоровительных комплексов Пензенской области. Дети и их родители могли выбрать более, чем из 50-ти организаций региона. Они представляют как самые популярные, так и новые для города виды спорта.
В Пензе стремительно набирает популярность направление спортивных танцев. Для того чтобы привлечь еще больше детей в секции, студии города приняли участие в традиционной презентации спортшкол, где их воспитанники показали, чему научились на тренировках. От того чтобы пуститься в пляс, не удержались даже самые маленькие зрители.
В 2018 году в презентации спортивных школ приняли участие сразу несколько новичков. Федерации MMA, чир-спорта и другие организации, которые появились в регионе за последний год, постарались показать себя как можно ярче, чтобы заинтересовать детей и их родителей.
«Каждый год появляются новые виды спорта, направления, и на них растет спрос. На сегодняшний день в регионе - 70 официально зарегистрированных федераций по различным дисциплинам», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Каждый год во время презентации спортшкол в различные секции записываются более 700 юных пензенцев. Этот не стал исключением. Особой популярностью по традиции пользовались водные виды спорта, гимнастика, футбол и хоккей. Также для гостей презентации работали интерактивные площадки, где они могли попробовать себя в каком-то из понравившихся видов. Кроме того, участие в акции приняли прославленные атлеты, которые рассказали детям, чем важны занятия спортом.
«Никто не хочет быть по жизни трусом. Мужчина должен быть сильным и стойким, защитником, а хоккей может воспитать в ребенке такие качества», - сказал экс-игрок ХК «Дизель» Андрей Кузьмин.
«Многие приходят уже с целью записаться именно на секцию по прыжкам в воду, это радует. Даже старшеклассники подходят, но, конечно, им сейчас уже не записаться на бюджетную основу», - рассказала чемпионка Европы по плаванию Наталья Сутягина.
Многие родители записали детей сразу в несколько секций. По их словам, из тех видов спорта, которые они выбрали, возможно, в конце концов, останется только один, но для этого нужно, чтобы ребенок попробовал себя в самых разных направлениях. В тоже время другие родители, посоветовавшись с детьми, останавливались всего на одной спортивной школе.
«Очень понравились условия, которые предлагают виды спорта, связанные с плаванием. Взяли брошюру, будем думать, анализировать, выбирать», - сказала жительница Пензы Анна Утюгова.
«Футбол - это командный спорт. Думаю, что мальчику будет полезно стать частью чего-то единого целого. Также он будет ловким, сильным, смелым, быстрым и заведет много новых друзей», - отметила жительница Пензы Наргиза Салеева.
Жители города могли не только выбрать для себя понравившийся вид спорта. Каждый час на протяжении всей акции проходил розыгрыш абонементов в спортивные учреждения. Его участниками стали все обладатели билетов, которые раздавали при входе на Юбилейную площадь.
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