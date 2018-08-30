В Пензе «Телесемь» провел последнюю летнюю акцию

Еженедельник «Телесемь» (12+) продолжает радовать пензенцев разнообразными акциями и конкурсами. В этот раз журнал вместе с партнерами организовал мастер-классы и розыгрыш призов в рамках эко-фестиваля, который состоялся в центральном парке культуры и отдыха имени Белинского.

Сразу три конкурса и сотни подарков. Еженедельник «Телесемь» порадовал самых юных читателей. Одни - участники фотоконкурса «Загорелая пора», который завершился в группе журнала в социальных сетях. Другие - будущие первоклашки, вступившие в борьбу за главный приз в конкурсе «Школьный портфель» (0+). Третьи - участники художественного мастер-класса.

«Покупаем этот журнал каждую неделю. Часто участвуем в конкурсах, практически всегда побеждаем, сегодня вот только третье место заняли, получили приз», - рассказала участница розыгрыша Нина Орлова.

Победителей выбирало народное жюри путем голосования за понравившиеся фото или рисунок. Ребята, занявшие призовые места, получили портфель, канцтовары, развивающие игры и сладкие призы. Однако без подарков не ушли и остальные участники. Еженедельник «Телесемь» вместе с партнерами подготовили для них полезные сертификаты, игрушки и комплекты принадлежностей для занятий спортом.

«В акциях и конкурсах могут участвовать все жители города. Это не сложно, нужно просто прийти на мероприятие, мы всем рады», - сказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

На этом летняя порция акций от семейного еженедельника завершается, однако, делать большую паузу организаторы традиционных конкурсов не намерены. Уже 8 сентября первый осенний розыгрыш призов пройдет в селе Засечном в школе имени Михаила Лермонтова, где состоится презентация секций и кружков города.

Организаторы напоминают, что об остальных акциях можно узнать из свежего номера журнала «Телесемь».