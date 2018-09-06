В Пензе прошла первая встреча с медработниками во дворах

Полтора месяца лечения позади, впереди у Анны Ермишиной - новый этап на пути к выздоровлению. Однако женщина столкнулась с проблемой - у нее не получается записаться к своему врачу.

«Лечение закончилось, лекарства осталось пить два дня, но врач ушла в отпуск, и неизвестно, когда будет запись», - рассказала она.

Представители системы здравоохранения, которые пришли на встречу с жителями, пообещали Анне Ивановне лично позвонить, как только лечащий врач выйдет из отпуска. Однако далеко не все проблемы, которые озвучили горожане, можно решить сразу. Со слов Марии Кустовой, в 2017 году она так и не смогла попасть к офтальмологу и эндокринологу.

«Пришла по записи, а врача не оказалось, он заболел. И к эндокринологу тоже не смогла попасть, это в одно и то же время было, в мае», - сказала она.

Дефицит врачей узких специальностей, по словам представителей здравоохранения, на самом деле существует. Но ситуация в скором времени будет решена. В 2018 году в городскую поликлинику пришли восемь молодых врачей, среди которых - кардиологи, эндокринологи и аллерголог.

«На сегодняшний день в поликлинике ведут прием четыре врача-эндокринолога, запись возможна в течение двух недель. Также работают три офтальмолога в двухсменном графике», - рассказала заведующая поликлиникой №14 Пензы Лидия Панферова.

Нехватка специалистов, длительное ожидание записи на прием - это лишь часть вопросов, которые волновали пензенцев. Как заверили медики, о большинстве проблем им известно и они решаются.

«В 2017 году мы докупили оборудование в амбулаторию на улице Кронштадтская, 13, туда приняли на работу молодых специалистов и прикрепили 28-30 тысяч граждан, чтобы уменьшить нагрузку на поликлинику №14», - сказал главный врач городской поликлиники Пензы Владимир Марков.

К тому же в Арбекове планируют строительство новой поликлиники, которая будет обслуживать порядка 50 тысяч человек.

Подобные встречи пройдут во всех районах областного центра в течение сентября.