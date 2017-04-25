25 апреля 2017, 18:06Общество В Пензе прошла первая панихида после Пасхи Навестить могилы спешили пензенцы, чьи родные и близкие похоронены на Новозападном кладбище. У храма Сергия Радонежского в день особого поминовения усопших митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил вселенскую панихиду.

Навестить родных и близких, покинувших этот мир, поделиться с ними радостью Воскресения Христова! Празднуя Радоницу или по-другому Пасху мертвых, православные верующие спешат на кладбища.



На Радоницу не полагается унывать и печалиться об умерших родных, скорее нужно радоваться их рождению в жизни вечной. В этот день принято приводить захоронения в порядок. На Новозападном кладбище оказалось немало желающих навестить могилы близких.



«Праздник очень красивый благородный. После зимы хочется убраться у родственников на могилке. Это красивые традиции, поэтому стараемся не отступать», - сказала жительница г. Пензы Галина Потапова.



Живые или искусственные цветы в этот день возложить на погосты мог каждый. О широком выборе позаботились торговцы, которые в христианский праздник начинают работать спозаранку.

Возле храма Сергия Радонежского пензенцы выстраивались в очереди, чтобы подать записку с именем усопшего родственника для поминовения. Первую панихиду после Пасхи провели возле часовни под открытым небом.



«Заповедь божия гласит: где двое или трое во имя мое собрано, среди них и я нахожусь. Но это не значит, что молитва дома будет намного меньше, конечно, если нет возможности прийти на кладбище или в храм, то приди вечером, помолись, и это будет тоже поминовение, и та же самая радость для усопших», - отметил митрополит Пензенский и Нижеломовский Серафим.



В следующий раз так же массово поминать усопших будут через 40 дней. На 3 июня в 2017 году приходится Троицкая родительская суббота.

Общество

просмотров 77