В Пензе прошла первая осенняя ярмарка

Фермеры со всей области показали, какой у них в 2019 году выдался урожай. В Пензе в сквере на улице Славы прошла первая осенняя ярмарка. На прилавках были овощи, фрукты, мед, молочные изделия и мясо.

Несмотря на утренний дождь, в сквере на улице Славы было многолюдно. Его привычный облик нарушили десятки палаток и грузовичков. Около каждого ходили люди, смотрели, что предлагают пензенские фермеры.

«Привезли на ярмарку картошку сорта гало. У него хорошие вкусовые качества, он очень питательный. Выращиваю уже три года, а так десять лет занимаюсь этой культурой», - рассказал предприниматель Рашит Абузяров.

Те, кто торговал мясом, рассказали, что больше всего покупают курицу. У овощеводов самые ходовые - огурцы и помидоры.

«Также как и в 2018 году нормально все берут. Цена не изменилась. Брокколи, в основном, покупают, пекинскую капусту не очень», - сказал предприниматель Николай Кучин.

Свою продукцию представили более 90 производителей. Кроме овощей и мяса, на прилавках были фрукты, мед и молочные изделия. Также было немало палаток, где продавали саженцы плодовых растений и декоративных культур. Как отмечают в региональном минсельхозе, 2019 год для Пензенской области - особо урожайный. Это отразилось и на ярмарочных ценах.

«Мы постарались сделать максимальную рекламу. И сегодня, несмотря на дождь, были покупатели. Ярмарка проводится для того, чтобы определить предпочтения людей», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Ярмарки в этом сезоне вновь станут постоянным явлением. Изменится лишь место их проведения. Начиная со следующей недели, они будут проходить не в сквере на улице Славы, а на постоянных ярмарочных площадках, определенных городскими властями.