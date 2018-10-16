В Пензе прошла первая игра школьной лиги КВН

В Пензе состоялся первый фестиваль юниор-лиги КВН. В нем приняли участие 12 команд из общеобразовательных учреждений областного центра и Заречного. «Юниорка» стала третьей лигой КВН в Пензенской области и, как оказалось, не менее популярной у зрителей. Шутки о прогулянных уроках, ЕГЭ и строгости учителей были близки всему залу.

Возрастной ценз юниорской лиги пензенского КВН - строго младше 17. Но школьники уже усвоили самое суровое правило: юмор не дает скидок на возраст.

«Будем брать харизмой, смешными шутками и нестандартными ходами, потому что это основа хорошего выступления и очень важно», - сказали участники команды КВН «Дидакт» Никита Паршин и Артем Маргинцов.

«Важно умение работать с публикой, импровизировать, быть открытым. Команда должна состоять из хорошо знакомых людей, которые безоговорочно друг другу доверяют, и им комфортно вместе», - отметили участники сборной команды средней школы №43 Наталья Жукова и Савелий Карачев.

Дети, конечно, еще теряются на сцене, бывает, что забывают с таким трудом придуманные шутки, но умеют тут же собраться.

К несостыковкам, которые взрослые люди считают обыденностью и перестают замечать, начинающие КВНщики отнеслись со всей внимательностью. И, кажется, вынесли на сцену все, что когда-либо вызывало у них вопросы.

На этом этапе на сцену вышли 12 школьных команд КВН. Следующей ступенью станет финал Региональной лиги МС КВН «Сура». Школы стали еще одной возрастной ступенью, до которой дошел КВН, - осенью 2017 года возможность участвовать в Высшей лиге была предоставлена студентам колледжей. О том, что к движению веселых и находчивых присоединятся и школьники, было объявлено на Кубке губернатора этим летом. С инициативой выступил глава региона. Сейчас опытные КВНщики и ценители юмора подтверждают, что эксперимент удался.

«Школьники умеют шутить, они это доказали. Редактура была на взрослом уровне, ребята заранее приносили материал, и мы его почти неделю правили, отсекали несмешные и оставляли смешные шутки, и мы приятно удивлены и рады, что ребята справились с задачей», - сказал редактор пензенской лиги КВН Артем Молоканов.

«Мне кажется, что у них большое будущее. Видел на «Первом канале» такие же детские, школьные лиги, и поймал себя на мысли, что они даже интереснее взрослых. Это будущее не только пензенского КВНа, но и всей страны», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Информационно Юношескую лигу КВН поддержал телеканал «Экспресс».

«Предлагаю всем 3 ноября посмотреть телевизионную версию (6+). Всем остальным желаю удачи и интересных шуток. Думаю, что пензенский КВН будет только расти», - сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

А уже в эти выходные на телеканале «Экспресс» пройдет трансляция четвертьфинала взрослой лиги пензенского КВН (16+).

Помимо победителя и призеров жюри допустило до финала еще четыре команды. По итогам фестиваля первое место заняла команда «Кипяток» из пензенской школы №32. На второй и третьей позициях - школа №42 и зареченская гимназия «Дидакт».