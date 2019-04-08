В Пензе прошла первая игра финала чемпионата России по мини-футболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» прошел первый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди женщин. В борьбе за главный трофей сошлись две самых титулованных команды страны - пензенская «Лагуна-УОР» и питерская «Аврора».

Как и год назад, в финале чемпионата России по мини-футболу среди женщин сошлись пензенская «Лагуна-УОР» и «Аврора» из Санкт-Петербурга. Тогда все решил единственный мяч, забитый командой из северной столицы. Первая игра серии вновь прошла в Пензе. Как и в полуфинале, болельщики, заполнившие трибуны до отказа, не сомневались в победе «желто-синих».

Команды начали игру осторожно, как это часто бывает в финале. Хозяйки владели небольшим игровым преимуществом, однако распечатать ворота соперниц удалось лишь на 14 минуте. Ксения Олькова отличилась после розыгрыша углового.

Спустя три минуты усилиями Оксаны Алемайкиной футболистки «Лагуны» увеличили отрыв. После перерыва гости стали действовать гораздо активнее и сократили отставание в счете - 2:1. Однако самое интересное ждало болельщиков впереди. В середине второго тайма игра раскрылась. На 28 минуте Мария Самойлова забила в ворота «Авроры» третий мяч. Гости ответили своей результативной атакой меньше, чем через минуту. Еще через две Мария Крупина забила четвертый мяч пензенской команды, но питерские девушки вновь быстро отыгрались.

«Допустили ошибки, и «Аврора» этим воспользовалась. Грамотная команда, они забили свои мячи, показали хороший футбол, достойно играли, не уступили нам», - сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Мария Сурнина.

В оставшееся время «желто-синие» старались забить еще, но больше голов зрители не увидели. Как итог, тяжелая победа «Лагуны-УОР» со счетом 4:3 и скользкое преимущество в один мяч перед второй игрой.

«Знал, что будут моменты у чужих ворот и мы какой-нибудь все равно реализуем, но настрой был на оборону, на действие без мяча, чтобы не теряли концентрацию. Сегодня снова был праздник для болельщиков. Думаю, им понравилось, тем более в игре забито семь мячей, все классно, это и на популяризацию нашего вида спорта подействует», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Победитель чемпионата России по мини-футболу среди женщин определится в ответной игре. Она состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля (0+).