В Пензе прошла панихида по погибшим в Кемерово

28 марта в России День национального траура. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. На территории всей страны приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. В храмах проходят панихиды по погибшим в Кемерово.

Многие приняли события в Кузбассе как личную трагедию. Во всех храмах России, с утра 28 марта прошли панихиды. В День общенационального траура православные верующие молятся о выздоровлении пострадавших в страшном пожаре, об укреплении в горе родных и близких погибших, а также за упокой умерших.

На богослужение в Митрофаньевскую церковь пришли десятки неравнодушных. Службу провел священник Павел Колесников.

«Ни один русский человек не может быть равнодушен к этим событиям. Люди стараются выразить скорбь, оказать помощь близким погибших. Для христиан она заключается в молитве об упокоении этих душ», - сказал он.

В Пензенской области, как и во всех регионах России, в День национального траура проходят памятные акции. Впрочем, траур начали до его официального объявления, несколькими днями ранее. В Пензе, чтобы почтить память погибших, люди собираются на площади у дома молодежи.

«То и дело наворачиваются слезы, у меня двое детей, даже представить не могу, как люди переживают», - поделилась жительница Пензы Людмила Сержантова.

«Это горе, мне кажется, что с каждой трагедией народ становится более сплоченным, неважно это пожар или крушение самолета. Вчера не получилось съездить, пришли сегодня с дочерью, у нее тоже маленький ребенок, внучка моя, ей два года», - сказала жительница Пензы Елена Каряева.

28 марта в столице Кузбасса прошли похороны 13 человек. Пока не удается опознать 35 погибших. Генетическая экспертиза может занять две недели. В больницах остаются 14 человек, среди них - двое детей. В Кемеровской области траур продлится до 29 марта.