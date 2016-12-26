В России скорбят по погибшим в авиакатастрофе под Сочи

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26 декабря 2016, 14:01Лента новостей
В России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе под Сочи.
Напомним, накануне лайнер Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира. Это журналисты нескольких федеральных телеканалов, общественные деятели и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России.
В понедельник, 26 декабря, во всех православных храмах страны по благословению Святейшего Патриарха по погибшим в авиакатастрофе отслужили панихиды. В Пензе одна из траурных служб прошла в Петропавловском храме в Арбекове.
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