26 декабря 2016, 14:01Лента новостей В России скорбят по погибшим в авиакатастрофе под Сочи В России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе под Сочи.

Напомним, накануне лайнер Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира. Это журналисты нескольких федеральных телеканалов, общественные деятели и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России.

В понедельник, 26 декабря, во всех православных храмах страны по благословению Святейшего Патриарха по погибшим в авиакатастрофе отслужили панихиды. В Пензе одна из траурных служб прошла в Петропавловском храме в Арбекове.

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