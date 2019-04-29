В Пензе прошла областная эстафета по легкой атлетике

В Пензе прошла 19 областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора. Побороться за звание чемпионов приехали команды со всех районов области. Старт соревнованиям дал глава региона Иван Белозерцев.

Праздник спорта начался с зажигательных танцев. Главные виновники торжества - спортивные команды из разных уголков области, всего - около 1000 участников. Перед началом соревнований к собравшимся обратился Иван Белозерцев.

«Спорт - это путь к здоровому образу жизни, понимая это, мы будем развивать его на территории области», - сказал он.

Пока внимание зрителей было сосредоточено на праздничном концерте, в зоне старта - последние приготовления. Первый забег, по традиции, смешанный: бежали и юноши, и девушки. Ольга Луцева из Башмаковского района пять лет занимается плаванием. В подобных соревнованиях участвовала впервые.

«Часто в школе тренировались. Очень волнуюсь, переживаю. Но главное - это верить в себя, и обязательно все получится», - призналась она.

В соревнованиях принимали участие школьники, взрослые и ветераны. Чтобы борьба была равной, всех спортсменов разделили на несколько категорий по возрастному критерию. 20 этапов, восемь километров и ни единого права на ошибку: любое несоблюдение правил может стоить команде победы.

Первое место в легкоатлетической эстафете заняли ребята из Пензы, обойдя сборные Заречного и Кузнецка. Победители получили переходящий кубок, а всех спортсменов наградили медалями и памятными призами.