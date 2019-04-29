В Пензе прошли мотогонки памяти Василия Бочкарева

На мотодроме «Сура» состоялись ежегодные мотогонки на Кубок главы администрации города Пензы. За титул победителей сражались как юные, так и именитые гонщики в восьми классах мотоциклов. В 2019 году состязания приурочили к 70-летию со дня рождения экс-губернатора региона Василия Бочкарева.

Первыми стартовали спортсмены на самых мощных мотоциклах - с объемом двигателя 125 и 150 кубических сантиметров. После 15-минутного заезда определился самый быстрый гонщик. Несмотря на второй номер, под которым выступал пятикратный победитель первенства России по мотокроссу Сергей Прытов, он стал первым.

«Был неудачный старт, уехал четвертым, потом за пару кругов смог выбраться на второе место, а затем обошел лидера на повороте, после чего уверенно держал главную позицию до конца. Достойные соперники, мы с детства знакомы, вместе занимаемся», - рассказал он.

Турнир по мотокроссу прошел в 25-й раз и впервые был посвящен памяти экс-губернатора Василия Бочкарева, который всегда поддерживал этот вид спорта и сам был профессиональным спортсменом. 29 апреля ему бы исполнилось 70 лет.

«Он очень любил спорт. В городах и районах построено много объектов, которые сегодня работают в интересах людей», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Если выигрывала его команда, он хорошо себя чувствовал, когда ребята выигрывали личные звезды, а при проигрыше следовало обходить Василия Кузьмича стороной», - рассказала дочь Василия Бочкарева Наталья.

Мотогонки на Кубок главы администрации Пензы собрали свыше 100 спортсменов из 14 регионов страны. В 17 команд вошли гонщики самого разного профессионального уровня и возраста - от 4 до 60 лет.

«Добавили класс ветеранов и любителей. Они в итоге получились самыми массовыми - 21 и 23 человека соответственно», - сказал главный судья соревнований по мотокроссу Валерий Шумилин.

Те, кто смог оставить позади конкурентов, получили кубки и ценные подарки от организаторов, а также от семьи Василия Бочкарева.