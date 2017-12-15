В Пензе прошла международная научно-практическая конференция

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15 декабря 2017, 19:25Образование
В Пензенском государственном университете прошла международная научно-практическая конференция (НПК). Участники более чем из 20 стран обсудили вопросы восприятия русского языка в мире.
Английский, немецкий, французский и десятки других языков звучат в стенах Пензенского государственного университета. Участники международной НПК понимают друг друга без словарей. Их объединяет любовь к русской культуре и языку. Огундиран Олуватоби приехал в Россию четыре года назад и не знал ни слова по-русски. Сейчас это пятый язык в копилке будущего медика.
«Я буду выступать с темой «Мир глазами разных языков». Это мне очень интересно. Потому что, когда я приехал в Россию, начал учить русский язык, столкнулся с необычными грамматическими конструкциями. Я пришел к выводу, что каждый язык имеет общее происхождение», - отметил студент Пензенского государственного университета Огундиран Олуватоби Ажибола.
Таких студентов в вузе - около 1500. Иностранцы поделились своими наблюдениями о России и впечатлениями о жизни в Пензе.
«Люди в Пензе очень добрые. Мне не понравилась зима, снег красивый, но когда холодно - нет. Люди падают, это не очень приятно. Но все равно мне нравится Россия», - заметила студентка ПГУ Сара Очуко.
Участники конференции поделились результаты исследований, которые начали еще в 2016 году. Тематические секции посвятили проблемам отечественной и зарубежной медицины, истории и экономики, социализации иностранных студентов и восприятия русского языка в мировом сообществе.
«Нам очень важно знать результаты исследований, которые касаются вашего взгляда на пребывание в Пензе. Нам необходимо понимать, насколько ценится русский язык за рубежом», - подчеркнул проректор по международной деятельности Пензенского государственного университета Сергей Васин.
В 2017 году НПК объединила участников из 22 стран. С докладами выступили студенты университета Фленсбурга, Венского государственного университета, а также гости из Италии и соседнего региона - Мордовии.
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