В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

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09 мая 2018, 17:23Спорт
После торжественного парада и шествия «Бессмертного полка» площадка у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев превратилась в открытый стадион. Там прошла легкоатлетическая эстафета, приуроченная к празднованию Великой Победы.
Первыми на дистанцию вышли учащиеся пензенских школ, гимназий и лицеев. Тем временем, к своим забегам готовились студенты, рабочие и представители силовых структур. Для каждого участие в самой многочисленной и, пожалуй, главной эстафете в году - это не столько борьба за награды, сколько возможность еще раз сказать спасибо за Победу.
Маршрут эстафеты протяженностью в 7 тысяч 200 метров пролегал по улицам Карпинского, Коммунистической, проспекту Победы и состоял из 20 этапов - по десять для мужчин и женщин. На импровизированном открытом стадионе собрались сотни зрителей, которые болели и следили за успехами спортсменов.
«В молодости всегда принимала участие, бегала, потом стала спортивным работником, привозила команды, ну а сейчас я ярый фанат этого массового мероприятия, болею всей душой», - рассказала жительница Пензы Любовь Маюрова.
Буквально несколько минут и победитель определен. Третий год подряд главный кубок эстафеты завоевывала команда лицея №29. Сдерживать слезы лучшим из лучших незачем.
«От радости. Я просто не ожидала этого поворота, чтобы так идеально все прошло. Все этапы молодцы, старались до последнего, главное - мы понимали, что нельзя сдаваться», - сказала ученица 10 класса лицея №29 Пензы Полина Безрукова.
По итогам первого забега праздничных легкоатлетических состязаний второе место у учащихся школы №68, почетное третье досталось команде школы №12.
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