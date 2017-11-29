29 ноября 2017, 14:04Общество В Пензе прошла конференция, посвященная фестивалю ремесел В областной библиотеке имени Лермонтова 28 ноября прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому фестивалю народных художественных промыслов и ремесел «Пенза – сердце мастерства» (0+).

Фестиваль пройдет впервые. Свои работы на нем представят более 100 мастеров народного и художественного промысла (НХП), а также ремесленники из Пензы и Пензенской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Суздаля, Самары, Ульяновска, Тольятти, Мордовии, Татарстана, Чувашии и Тамбовской области.

На фестивале будут работать тематические мини-выставки и презентационные стенды регионов, которые помогут посетителям ощутить неповторимый колорит народной культуры. На выставке-ярмарке народных промыслов гости смогут приобрести изделия. Кроме того, для них проведут мастер-классы и шоу, в ходе которых все желающие смогут попробовать изготовить сувениры из глины, дерева, войлока, текстиля, бересты, лозы и других материалов под руководством опытных мастеров.

«На фестивале будет работать диалоговая площадка с обсуждением актуальных вопросов и проблем НХП и ремесел, обменом опытом между регионами, поиском путей взаимодействия и сотрудничества. Участники посоревнуются в конкурсе мастерства», - сообщает пресс-центр областного правительства.

Вниманию гостей фестиваля представят такие направления, как керамика, художественная роспись, резьба по дереву, вышивка, вязание, золотное шитье, лозоплетение, художественная ковка, береста, войлоковаляние, бисероплетение, лыкоплетение, ручное ткачество, художественный текстиль, лоскутное шитье, расписные пряники, изделия из соломки, лаковая миниатюра, мыло и восковые свечи ручной работы и многое другое.

Фестиваля пройдет 1 и 2 декабря в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова по адресу: проспект Строителей, 168А. Торжественное открытие состоится 1 декабря в 19.00 в Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/51551/

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