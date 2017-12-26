26 декабря 2017, 19:03Общество В Пензе прошла итоговая пресс-конференция с губернатором О вопросах и проблемах, которым в 2017 году уделялось максимальное внимание, рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В областном правительстве состоялась большая итоговая пресс-конференция, в которой приняли участие свыше 70 журналистов со всего региона.

В перинатальном центре появился на свет 261 младенец, который был сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 году, и это событие, по мнению губернатора, одно из главных в этом году.

«Перинатальный центр для нас очень важен и вы знаете, с какими сложностями мы вводили его в эксплуатацию, но справились с задачей», - сказал губернатор.

С журналистами глава региона поговорил о судьбе еще одного известного долгостроя. Строительство цирка было заморожено еще в 2014-м. И пусть стройка возобновится только в 2018-м, на большой итоговой пресс-конференции вопросу уделили немало внимания. Ведь именно в 2017-м удалось добиться основных финансовых договоренностей с правительством Российской федерации и Министерством культуры.

«Деньги на достройку цирка заложены, проведена предварительная работа, мы надеемся, что уже в январе-феврале будут объявлены торги на достройку цирка», - рассказал Иван Белозерцев.

Губернатору поступило в 2017 году более 14 тысяч обращений от жителей области. Людей волнуют разные вопросы - от качества оказания медицинских услуг до состояния дорог, воды и бесперебойной подачи тепла. Тему, особенно актуальную зимой, затронули и журналисты. Несмотря на то, что в этом году капитально отремонтировали порядка 11500 километров изношенных труб, подрядчики не перестают устранять порывы на теплосетях. В связи с этим у Ивана Белозерцева к ресурсоснабжающей организации несколько предложений: участвовать в федеральных жилищно-коммунальных программах и ежегодно направлять необходимые средства на модернизацию подземных коммуникаций.

«Я им сказал, что если они не будет это делать, мы будем привлекать инвесторов по строительству модульных котелен. И сейчас рекомендация застройщикам Пензенской области - при проектировании многоэтажных жилых домов - проектировать модульные котельные и отказываться от услуг такой крупной компании, как «Т плюс», - добавил губернатор.

Еще один вопрос, который интересовал журналистов из районных изданий - как удержать молодежь в глубинке? Губернатор отметил, что работа в этом направлении ведется. Главное, это обеспечить молодых специалистов жильем, создать комфортные условия и рабочие места.

«В Сердобске строим завод по производству грибов, на котором будет 200 рабочих мест с лишним, он будет готов в следующем году, также инвестируем в строительство молочного комплекса на 10 тысяч голов», - рассказал Иван Белозерцев.

В 2017-м удалось открыть четыре школы. Около 40 старых сельских образовательных учреждений и 14 спортивных залов в этом году стали выглядеть современно. Бывший Дом офицеров так же ожидает реконструкция, на которую направят 200 миллионов рублей. Впрочем, все это - планы на 2018 год. В рамках трехчасовой пресс-конференции, губернатор так же ответил на вопросы о судьбе обманутых дольщиков, переселенцев из аварийного жилья и переносе сроков капремонта многоквартирных домов.

В завершении своим медийным собеседникам глава региона пожелал хорошенько отдохнуть от потока информации и значимых событий в новогодние праздники. Сам Иван Белозерцев признался, что главную ночь года он проведет вместе со своей семьей.

Общество

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