В Пензе прошла пресс-конференция Ивана Белозерцева

Несколько десятков вопросов за три часа. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел итоги 2018 года и поделился планами на 2019-й с представителями региональных и районных СМИ.

Подводить итоги уходящего года глава региона начал с приятного. За активную совместную работу в 2018-м и освещение наиболее острых и важных для жителей тем представителей региональных СМИ отметили благодарственными письмами губернатора Пензенской области. В числе награжденных - сразу несколько сотрудников и руководитель медиахолдинга «Экспресс».

После небольшой торжественной части - к делам насущным. 2018 год Пензенская область завершает в числе лидеров по многим показателям экономического и социального развития. Наибольших успехов удалось добиться в сельском хозяйстве. И не только в сфере производства сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства.

«Мы - №1 по вводу земель в севооборот. Сейчас вынуждены вместе с коллегами и депутатами Законодательного Собрания принять решение о выделении в 2019 году 66 миллионов рублей на субсидии сельхозпроизводителям, которые будут вводить самую проблемную, заросшую землю», - сказал губернатор.

На пресс-конференции затронули и злободневные темы. Для жителей всего региона одна из таких - реализация федерального закона по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Новый порядок организации этой работы неизбежно повлечет за собой увеличение платы за услугу.

«Сейчас увеличивается логистика на доставку этого мусора, поэтому нельзя для одного района установить тариф по федеральному закону. Это делается только в целом для всей агломерации», - ответил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, в областном правительстве постарались максимально снизить изначально предложенные тарифы для населения. Этот вопрос уже решен на высшем уровне.

«В настоящее время президент России дал поручение правительству проработать вопрос, отказаться для этих компании от НДС, который влияет на снижение тарифа. Я уже поручил пересчитать тариф», - сказал губернатор.

Еще одна тема - реализация в регионе федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Работа уже завершена, однако остались вопросы. Новостройки в микрорайоне Заря, куда переехали пензенцы, на поверку оказались не того качества, как ожидалось. Всего спустя несколько лет после ввода в эксплуатацию в некоторых многоэтажках просел фундамент, и появились трещины в стенах.

«Строительная компания, которая осуществляла работы, несет гарантийные обязательства в течение пяти лет. Сегодня УКС, которое вело этот контракт, обратилось с претензией к застройщику. В рамках судебного разбирательства назначена инструментальная экспертиза всех домов. Также будет проведен инженерно-геологический анализ, это позволит сделать заключение и разобраться в произошедшем», - прокомментировал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Более того, жильцам новостроек, которых эта проблема коснулась напрямую, предложили переехать в другие квартиры в новых домах. По мнению Ивана Белозерцева, нужно пристальнее следить за работой строителей еще на этапе разработки проектной документации, чтобы подобные случаи не повторялись. Ведь Пензенская область будет участвовать в программе по переселению из аварийного жилья и в 2019-м.

«Такого не должно быть, не показатели должны выполнять, а качественно проведены работы. Поэтому, когда дома принимаются, нужно смотреть, чтобы все было как положено», - сказал Иван Белозерцев.

За три часа главе региона успели задать больше десятка вопросов, касающихся разных тем. В завершение пресс-конференции губернатор поздравил представителей СМИ с наступающим Новым годом.