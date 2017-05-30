30 мая 2017, 18:54Образование В Пензе прошла инженерная олимпиада школьников «Звезда» Свыше 3000 пензенских школьников в 2017 году заявили о своих знаниях на всероссийском уровне. В Пензенском государственном технологическом университете, который является базовой площадкой проведения инженерной олимпиады «Звезда», наградили победителей и призеров финального этапа.

173 воспитанника из школ Пензенской области показали высокие результаты в гуманитарных, естественнонаучных и технических дисциплинах, приняв участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда».

«Я участвовал в направлении «Естественные науки», потому что я считаю , что с их помощью мы можем познавать окружающий нас мир. Задания были относительно несложные, я справился. Это меня подталкивает развиваться в физико-математическом направлении, показывает то, что у меня действительно есть способности идти дальше», - рассказал ученик 8 класса гимназии №44 г. Пензы Никита Дыбнов.

Интеллектуальное состязание всероссийского масштаба в Пензе проводится при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России и ПензГТУ. По словам ректора Виктора Усманова, благодаря достижениям учащихся будущее Пензенского государственного технологического университета - абсолютно ясное.

«Мы воспринимаем реализацию главной идеи - это подготовка выпускников школ к продолжению инженерного образования, и идея реализации непрерывного образования, взаимодействия высших учебных заведений с общеобразовательными организациями», - отметил он.

Войти в число победителей в 2017 году удалось Валерии Лебедевой. Девушка уверена, результат престижного конкурса поможет осуществить давнюю мечту - стать психологом.

«Все свое свободное время я как раз отдаю этому увлечению - читаю книги, прохожу тесты. Недавно прочитала книгу Виктора Франкла, она стала моей любимой. Я очень долго готовилась к этой олимпиаде, приехала с желанием получить первое место», - рассказала ученица 11 класса школы №52 г. Пензы.

В церемонии награждения приняли участие руководители пензенских ведущих предприятий, которые призвали школьников учиться и работать на родной земле. В области немало мест, где можно применить знания и таланты.

«Желаю, чтобы вы все поступили в пензенские вузы. Мы с удовольствием вас всех примем. Я могу сказать, что предприятия Пензы относительно других областей, - на высоком уровне», - сказал генеральный директор ФГУП «Электроприбор» Юрий Почивалов.

Олимпиада, входящая в перечень Министерства образования и науки России, сопоставима с выпускным экзаменом. У победителей и призеров теперь есть шанс продолжить образование в ПензГТУ. Ребята, показавшие лучшие результаты, могут воспользоваться весомыми льготами, к примеру, поступить в вуз вне конкурса.

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