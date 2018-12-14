В Пензе прошла инаугурация президента школы №65

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14 декабря 2018, 19:12Образование
В общеобразовательном учреждении №65 Пензы начался новый виток творческого и социального эксперимента - программы «Школа активного гражданина» (12+). В нем участвуют ребята с 5 по 11 класс. Ребятам предстояло выбрать делегата от класса в парламент, а также президента образовательного учреждения.
Очередной виток программы - форум «Школа - территория волонтерства и инициатив» (12+). Одновременно это еще и инаугурация президента ассоциации школьных городов Анастасии Ермаковой.
«Очень волнительно, так как это большая ответственность и честь - стать президентом школы. Надо будет организовывать мероприятия, возглавлять школьный парламент, планировать дела на дальнейшие перспективы и развивать учебное заведение», - призналась она.
Форум - часть проекта «Школа активного гражданина». В нем принимают участие ребята с 5 по 11 класс. Сейчас он разделен на два вектора: создание адаптированных, школьных органов власти, так в парламент вошли по одному человеку из каждого класса, второе направление - добровольчество.
«Одно из направлений проекта называется «Ответственный выбор» - это умение ребят научиться жить в демократическом обществе, создавая органы ученического самоуправления», - рассказала директор средней школы №65 Элина Маткова.
Идейным вдохновителем проекта стал управляющий совет школы, который, в основном, состоит из родителей ребят. Форум - это своего рода и первый итог эксперимента в отдельно взятой школе.
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