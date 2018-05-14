В Пензе прошла велогонка памяти Дениса Кудашева

В Пензенской области завершилась многодневная гонка по велоспорту на шоссе памяти мастера спорта международного класса Дениса Кудашева. В 2018 году всероссийские соревнования собрали более 160 спортсменов из 12 регионов. Сильнейших определяли в групповых и индивидуальных гонках. Финальные заезды прошли на трассе «Чистых прудов».

Один из навыков успешного велогонщика - быстро и правильно крутить педали. Правда, качество езды определяет множество факторов - от экипировки и велосипеда до погодных и дорожных условий. Все тонкости этого вида спорта знает Василий Кузнецов, он приехал из Рязани. Соревнуется в самой последней возрастной категории - ветераны. Гонщику чуть за 60, а его велосипедный стаж - уже более 40 лет.

«Секретов очень много, но нужно все нежно, плавно начинать. Резких движений нельзя делать, от них может пострадать тело», - сказал он.

На трассе базы отдыха «Чистые пруды» состоялась велогонка «Мемориал Дениса Кудашева», трагически погибшего в 2008-м во время тренировки. Ежегодно почтить память мастера спорта международного класса в Пензу съезжаются спортсмены со всей России. На этот раз их было более 160. За награды турнира боролись в течение четырех дней.

«Первый день - гонка-пролог по Олимпийской аллее, короткая дистанция, в основном, это как шоу-представление спортсменов. Второй и третий - групповые состязания», - рассказал главный судья соревнований из Саратова Михаил Вострухин.

В заключительный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке. Участникам соревнований предстояло проехать десять километров. В числе самых быстрых оказалась пензенская велогонщица - 14-летняя Евгения Морозова. Заключительную дистанцию она преодолела меньше чем за 18 минут, побив личный рекорд. Первое место в своей возрастной группе она занимает второй год подряд.

«Каждый год - новые соперники, тяжело. Погода тоже иногда бывает разной: когда жарко, когда, наоборот, дождь, это влияет на многое. В 2018 году тепло, без дождей, все прекрасно, вчера был ветер немного, но сейчас все отлично. В 2017-м было хуже», - сказала она.

Спортсмены, которые успешно выступили в Пензе, войдут в сборные команды своих регионов и будут участвовать в турнирах всероссийского уровня. Только до конца мая велогонки пройдут в Челябинской области, а также в Воронеже и в Саратове (0+).