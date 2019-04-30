В Пензе прошла эстафета среди крупнейших предприятий города

Сотрудники крупнейших пензенских промышленных предприятий на один день сменили рабочую одежду на спортивную форму. Они боролись за первый кубок легкоатлетической «Эстафеты дружбы». На старт двухкилометровой дистанции вышли семь команд.

В рамках эстафеты, которая проходила на базе производственного объединения электронной вычислительной техники имени Ревунова, командам предстояло преодолеть двухкилометровую дистанцию. Ее разделили на 12 этапов. Мужчин и женщин в командах оказалось поровну.

«Мы решили в 2019 году провести эстафету между предприятиями. В 2018-м многие команды просто не знали, как это будет проходить, а сейчас очень основательно подошли, готовились, раз пять состав меняли. Все хотят выиграть», - рассказала организатор эстафеты Мария Сусина.

В рамках соревнований прошли два забега. В первом, который назвали «Эстафетой мира», приняли участие только хозяева турнира. Во втором старте география участников оказалась шире. На старт «Эстафеты дружбы» вышли представители семи крупнейших промышленных предприятий Пензы и Нижнего Ломова. И пока одни уже боролись за места на пьедестале почета, другие только разминались в ожидании сигнала судьи.

«Подготовка проходит легко. У нас активная работа, поэтому мы готовы. Волнуемся, конечно, но настроены на победу», - сказала участница эстафеты Светлана Балашова.

Эти эстафеты стали частью ежегодного дня открытых дверей. Он посвящен профессиональному празднику - Дню радио, а также Дню Победы. Его гостями стали более 1000 бывших сотрудников, ветеранов труда и участников трудового фронта, которые смогли поболеть за своих коллег.

«У ветераном есть возможность пообщаться с нынешним поколением, посмотреть, как работает производство в современных условиях. Им очень приятно, потому что многие целую жизнь прожили на заводе, начиная со школьной скамьи», - отметил председатель пензенского отделения Союза машиностроителей России» Алексей Слугин.

Организаторы «Эстафеты дружбы» надеются, что теперь она станет ежегодной и в следующий раз соберет еще больше желающих побороться за чемпионский кубок.