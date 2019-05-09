В Пензе прошла эстафета, посвященная Дню Победы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2019, 17:37Спорт
В Пензе в 73 раз прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику. В 2019 году в ней приняли участие 90 команд образовательных учреждений и трудовых коллективов. Появилась и новая категория - соревнования среди спортивных клубов.
09 мая 2019, 17:42В Кузнецке прошли торжества, посвященные Дню Победы
09 мая 2019, 17:37В Пензе прошла эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2019, 17:33В Пензе под открытом небом прозвучали песни военных лет
09 мая 2019, 17:29Для пензенцев на День Победы подготовили обширную праздничную программу
09 мая 2019, 17:26Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
09 мая 2019, 17:18В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне
09 мая 2019, 17:06Леонид Левин: 9 Мая всегда будет для нас священным праздником
09 мая 2019, 17:03Пензенец купил несуществующую путевку в Алушту