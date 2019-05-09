В Пензе прошла эстафета, посвященная Дню Победы

09 мая 2019, 17:37Спорт

В Пензе в 73 раз прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику. В 2019 году в ней приняли участие 90 команд образовательных учреждений и трудовых коллективов. Появилась и новая категория - соревнования среди спортивных клубов.