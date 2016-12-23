В Пензе прошла елка для «детей войны»

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23 декабря 2016, 19:09Общество
Сезон хороводов в драматическом театре открыт. И первыми вокруг елки прошли «дети войны» – пожилые люди из Пензы и области, которые родились в период с 1928 по 1945 годы. Очутиться в детстве им помогали сказочные персонажи и Дед Мороз со Снегурочкой.
«Дети войны», как и много лет назад, встали в один хоровод с персонажами из сказок и главным волшебником – Дедом Морозом. Только новогодний праздник проходит в мирное время в драматическом театре. Галина Архангельская обычно помогает создавать костюмы внучкам, а сейчас для нее не составило труда сделать украшение и для себя.
«Праздник хороший, молодцы, спасибо большое. Будто в детство вернулись», - поблагодарила Галина Архангельская.
Каждая из таких встреч для «детей войны» - настоящий праздник. Несмотря на почтенный возраст, они пели, танцевали и водили хороводы. Не обошлось новогоднее представление и без подарков, в этот раз их раздавал не только Дед Мороз.
«Пришло очень много людей - более 200. Некоторые приехали из области даже. И пришли маленькие ребята – волонтеры. Они в этом году сами сделали подарки – открытки», - рассказала председатель правления Пензенского отделения Российского фонда мира Ольга Лещенко.
Яркий праздник для детей войны проводят в театре во второй раз. Организаторы уверены, что не в последний. После представления у елки, всех гостей пригласили посмотреть новогоднюю постановку «Щелкунчик» (0+).
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