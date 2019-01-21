В Пензе прошла экологическая акция по подсчету уток

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21 января 2019, 19:14Образование
Пензенские школьники приняли участие во всероссийской акции (0+) по подсчету уток, оставшихся зимовать на привычных для них водоемах. Для этого они отправились к берегам Суры.
После краткого инструктажа дети и взрослые отправились к руслу реки. С собой они взяли не только бинокли, но и немного хлеба, чтобы приманить уток. Задачей был подсчет и разделение их по признаку пола.
Хотя сама акция в Пензе проводится уже в третий раз, юные натуралисты собрались вместе впервые. Они из разных микрорайонов города. Костяк составляют учащиеся школы №58. У некоторых из них уже есть навыки ведения мониторинга. Увлечение экологической дисциплиной - залог знакомства с новыми друзьями.
«Сын начался увлекаться экологией и «заразил» этим всю семью, а затем и весь класс. Мы участвуем в рейдах, которые проводит организация «Зеленая волна», они касаются мониторинга и уборки побережья рек. Ребята вносят свой посильный вклад в дело защиты окружающей среды», - рассказала жительница Пензы Наталья Васина.
«Городские дети мало видят животных в реальной среде, поэтому им интересно увидеть, как все происходит. Узнать, чем особи отличаются друг от друга», - сказала учитель русского языка и литературы средней школы №58 Пензы Татьяна Николаевская.
Получасовое наблюдение дало свой результат - конкретно в этой заводи дети насчитали 19 уток - 10 самцов и 9 самок. Своей информацией они поделятся с представителями регионального отделения Русского географического общества, которые, в свою очередь, обобщат полученные с разных мест данные.
«По результатам подсчетом одного года невозможно судить, нужно наблюдать это в динамике. В 2020-м обязательно снова будем участвовать в этой акции. Лучше на уток смотреть, чем в компьютер играть», - отметил ученик средней школы №58 Пензы Богдан Васин.
Такая практика анализа экологической ситуации в Пензе продолжится. Школьники договорились выйти к водоему и в 2020 году.
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