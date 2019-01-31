В Пензе прошла церемония вручения государственных и региональных наград

В Губернаторском доме собрались представители различных профессий - аграрии, строители, врачи и учителя. Поводом для встречи стала торжественная церемония вручения государственных и региональных наград в преддверии празднования 80-летия образования Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев лично поздравил собравшихся и пожелал не останавливаться на достигнутом.

«Очень благодарен вам за ваш труд и работу. В зале - люди разных профессий, но от каждого из вас зависит развитие городов и районов области», - сказал глава региона.

Учитель, врач, строитель, чиновник - у каждого из них своя трудовая биография, но каждый доказал, что достоин уважения.

Татьяна Михайловна уже почти 16 лет работает директором школы искусств Белинского района. Помимо основной сферы занятости, она уделяет большое внимание общественной жизни своей малой Родины.

«У нас есть и предпрофессиональное образование, и дополнительное, и общее. Много детей, большой педагогический коллектив. Считаю, что это мой дом, в настоящий прихожу только ночевать. Люблю свою работу и людей», - сказала она.

В этот день почетных званий, знаков, медалей, благодарностей и почетных грамот удостоились 47 человек.