В Пензе прошла благотворительная рождественская ярмарка

В арт-холле «Квартал Луи» прошла рождественская ярмарка. В центре внимания - праздник с фокусами, мастер-классами, а также возможность поучаствовать в ней абсолютно любому, вне зависимости от ограничений по здоровью. Все вырученные средства пошли на содержание «Дома Вероники».

Возле арт-холла «Квартал Луи» создали идеальную зимнюю атмосферу, как на поздравительной открытке. Формат рождественской ярмарки в данном случае был весьма условен. Там, конечно, продавали поделки и готовили еду на открытом воздухе. Но главное все же благотворительность и возможность пообщаться на равных условиях. Все участники ярмарки, будь то владельцы лошадей или собак, принимали в ней участие бесплатно.

«Мы приехали с собаками, чтобы дети пообщались, фотографировались и поиграли с ними», - рассказала участница команды ездового спорта Пензы Мария Козлова.

Удивительно искренние эмоции на этой ярмарке были еще и потому, что ее гостям особенно рады. Большинству из них, людям и детям с ограниченными возможностями здоровья, нечасто удается куда-либо выбраться. На их пути, например, объективные проблемы с транспортом, а вот общественных предрассудков, говорят ребята, стало значительно меньше.

«Пришел за хорошими впечатлениями, эмоциями, пообщаться с друзьями и знакомыми, а их здесь немало», - признался житель Пензы Максим Борисов.

О том, что Олеся, мастер по гончарному кругу и один из руководителей другого адаптирующего проекта для инвалидов мастерской «Капля солнца», не слышит, дети и взрослые узнают только после того, как она говорит об этом сама. Как правило, спустя десять минут после начала занятия. Ученик-новичок сначала должен привыкнуть к глине и необычному занятию.

«Мы редко куда-либо ходим, потому что ребенок все-таки инвалид, ему трудно, но вот увидели объявления, решились прийти, а то сидим дома, но надо чему-нибудь учиться. Ему трудно ручками работать, но интересно», - сказала жительница Пензы Надежда Гурина.

Там же рисуют на песке, раскрашивают имбирные пряники, создают картины акварелью и гуашью. А на главной площадке - рождественские песни, святочные колядки и фокусы.

«Это возможность поздравить друг друга с праздниками, поделиться хорошим настроением, достижениями, которых добились за три года и планами на 2019 год», - рассказала председатель пензенской общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Все собранные на рождественской ярмарке средства пошли на содержание «Дома Вероники», пансиона для молодых инвалидов, единственного в России, в котором люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить творческой жизнью и развиваться. Эту идею планируют в дальнейшем развить в масштабном проекте - арт-поместье для инвалидов «Новые берега».