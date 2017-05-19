19 мая 2017, 15:01Общество В Пензе прошла акция «На работу на велосипеде» Пенза присоединилась к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Город вошел в 30-ку по количеству зарегистрированных участников. Около 70 человек сменили общественный транспорт и личные автомобили на велосипеды. На двухколесном транспорте на работу добирались и городские чиновники. По дороге глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с коллегами проинспектировал качество асфальтового покрытия на городских велодорожках.

По всей России 19 мая прошла акция «На работу на велосипеде». В Пензе ее поддержали десятки горожан. Чиновники тоже не остались в стороне. Глава городской администрации вместе с коллегами уже в восьмом часу утра был у здания мэрии.

Ранним заездом все остались довольны. При плотном графике не всегда находится время, чтобы прокатиться на велосипеде.



«Я иногда стараюсь выбираться по выходным, в свободное время, потому что это действительно нужно, можно подышать воздухом. В основном, конечно, мы с женой на Олимпийской аллее катаемся. Но, еще раз говорю, по мере возможности, основное время приходится проводить на работе», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.



В 2016 году в Пензе появились 14 километров велосипедных дорожек - это лишь часть масштабного проекта. Управление градостроительства разработает маршрут велодорожек, который растянется примерно на 70 километров. Он должны быть безопасным, доступным и пролегать практически через весь город.

«Только с велосипеда можно оценить качество, безопасность и состояние этих дорожек. Но в связи с тем, что у нас к зданию администрации и по центру города таких велодорожек нет, мы понимаем, что нам надо работать для того, чтобы проект реализовать», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Пешеходов опросили, когда они в последний раз катались на велосипеде. Многие пензенцы двухколесному транспорту предпочитают комфорт и скорость автомобиля, однако среди горожан нашлись и заядлые велосипедисты.

Всех, у кого есть велосипед, городской комитет по физической культуре и спорту приглашает присоединиться к велопараду (0+), который пройдет в Пензе в следующие выходные. Те, у кого двухколесного друга нет, тоже могут присоединиться. Велосипед можно будет взять напрокат на Олимпийской аллее.

Следующая акция «На работу на велосипеде» (0+) пройдет 22 сентября.

Общество

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