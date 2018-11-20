В Пензе прошла акция «Мой Лермонтов»

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20 ноября 2018, 19:47Культура
В сквере имени Лермонтова прошла поэтическая акция «Мой Лермонтов». Возле памятника поэту звучали его песни на стихи из раннего и позднего творчества. Многие из них малоизвестные и не входят в школьную программу.
Участниками акции стали сотрудники городских библиотек и актеры камерного литературного театра «Голос поэта». В год празднования 200-летия со дня рождения великого поэта творческий коллектив стал лауреатом Всероссийской лермонтовской премии.
Акцию организовали в поддержку проекта «Великие имена России» (6+). Напомним, это конкурс по присвоению национальным аэропортам имен великих соотечественников. До конца ноября каждый желающий сможет проголосовать за один из вариантов названия.
Сделать это можно на портале «великиеимена.рф», либо в группах акции в социальных сетях.
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