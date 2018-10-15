В Пензе прошел всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка»

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15 октября 2018, 19:06Культура
В Пензе не забывают свои литературные традиции. В областной филармонии прошел шестой всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка» (6+), приуроченный ко дню рождения великого поэта. Участниками стали не только молодые исполнители из Пензы, но и вокалисты из Москвы и Республики Марий Эл.
Организаторы фестиваля отмечают, что состав участников с каждым годом молодеет, а значит, поэзия Лермонтова не теряет своей актуальности.
«Михаил Юрьевич - это великий человек, поэзия которого актуальна до сих пор. Она учит любить жизнь и ценить современность, это очень важно», - отметил Заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.
В первый день фестиваля в органном зале состоялось прослушивание конкурсантов. Вокалисты представили на суд жюри музыкальные произведения на самые известные стихи Лермонтова. Среди них: «Белеет парус одинокий (6+), «И скучно, и грустно» (6+), «Выхожу один я на дорогу» (6+). Выступление конкурсантов оценивали члены жюри под председательством Заслуженного артиста Российской Федерации, профессора Российской академии театрального искусства, Николая Васильева.
«В стихотворении должна быть душа. Главное - уметь передать мысль произведения, и подать слово, в этом, в том числе, помогает музыкальное сопровождение», - сказал он.
По словам знатоков, Лермонтов - непростой автор. Каждое его произведение полно внутреннего напряжения, трагизма и философии. Выступления у конкурсантов получились разными. Одни выбрали легкую и романтичную манеру исполнения, другие предпочли более серьезную, академическую.
Для вокалистов участие в конкурсе - не рядовое событие. Как признались исполнители, лермонтовская поэзия близка им по духу.
«От нее веет юношеским счастьем и теми же проблемами, которые беспокоят людей в этом возрасте, это очень интересно», - рассказал участник фестиваля Петр Иванов.
Фестиваль завершился гала-концертом. Лучше всех с произведениями Лермонтова справились пензенские вокалисты - Роман Николаев и Руслан Проскуряков. Они стали лауреатами первой степени.
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