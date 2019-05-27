В Пензе прошел всероссийский фестиваль «День футбола»

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27 мая 2019, 19:14Спорт
День массового футбола в Пензе отметили большим фестивалем на стадионе «Первомайский». К всероссийской спортивной акции присоединились свыше 150 начинающих футболистов - воспитанников спортивных школ города.
Всероссийский фестиваль «День футбола» ежегодно проходит в конце мая во многих регионах страны по инициативе «Российского футбольного союза». В Пензе заниматься этим видом спорта можно с трех лет в подготовительных группах и с девяти лет - в спортивных школах.
«Для нас самое главное - чтобы человек был здоровым, а так, конечно, единицы пробиваются, естественный отбор, так сказать. Многие отсеиваются на пути к юниорам», - сказал директор юношеской спортивной школы №8 Пензы Юрий Туктаров.
Участники фестиваля работали на пяти площадках: демонстрировали навыки дриблинга, ведения мяча, передач и ударов по воротам. Роман Кузнецов из самой младшей группы в свои восемь лет уже имеет два года спортивного стажа.
«Во дворе с мальчишками играл, но не со сверстниками, а с теми, кто постарше - лет 12-13. Сначала было трудно, а сейчас все получается», - рассказал он.
После прохождения станций для ребят в трех возрастных группах устроили товарищеские матчи. Лучших игроков ждали медали, каждый спортсмен получил в подарок сертификат участника, спортивный инвентарь и футболку.
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