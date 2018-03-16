В Пензе прошел всероссийский фестиваль чемпионов КВН

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16 марта 2018, 19:21Культура
В Пензе состоялся фестиваль КВН на призы губернатора. В нем приняли участие не только пензенские команды, но и представители других регионов, причем все они игроки Премьер- и Высшей лиг КВН. Всего в стиле фристайл на сцене выступило восемь команд, одна из которых состояла из одного артиста.
Пензенский фестиваль КВН открыли хозяева, игроки сборной ПензГТУ. Их шутки касались наиболее обсуждаемой темы последних дней - выборов. Досталось от них практически каждому кандидату.
Игра проходила в формате фристайл, то есть конкретной темой КВНщиков не ограничивали. Гостей из Ижевска на одну из шуток, видимо, вдохновил перелет в Пензу.
Ярославль представляла монокоманда «Красная фурия», в его составе всего одна артистка, которая шутила и показала отличную физическую подготовку. После порцию юмора зрители получили от игроков из Казани.
«Сурский край» разбавлял шутки танцевальными вставками. Вторая команда из Пензы по-своему стремилась заслужить симпатии жюри и зрителей.
Судьи совещались недолго. По общему решению достойной золотого Кубка оказалась «Сборная Удмуртии». Награду вручил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона признал, что юмор может очень многое.
«Помню, как вы тонко шутили насчет пензенского областного цирка, так вот, хочу сказать, что министерство финансов приняло решение выделило 1 млрд 305 млн рублей на его достройку», - сказал он.
Это был первый всероссийский фестиваль КВН в Пензе. Так его назвали, чтобы подчеркнуть, что дальше будут и второй, и третий. Поиском веселых и находчивых в уже занимается «Школа КВН», которая открылась меньше года назад.
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