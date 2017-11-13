13 ноября 2017, 19:08Образование В Пензе прошел всероссийский День тренингов От личностного роста до продвижения бизнес-проектов. В Пензе прошел IV всероссийский День тренингов, который объединил в 2017 году рекордное количество участников. Региональной площадкой для проведения образовательных встреч стал Пензенский государственный технологический университет, а информационную поддержку проекту оказал телеканал «Экспресс».

38 тренингов за один день. Около 700 человек без труда включились в работу всероссийского образовательного проекта «День тренингов» в Пензе. Своими практическими советами и опытными знаниями со студентами делились спикеры из Москвы, Екатеринбурга, Саратова, Сыктывкара, Таганрога и Пензы.

«Для меня это экспериментальная площадка и, конечно, студенты - это такой народ, который невозможно обмануть. Мне это нравится, я за этим сюда прихожу, для того чтобы проверить - настоящее то, что я делаю, или нет», - рассказала художественный руководитель «Театра на обочине» Марина Ливинская.

«Они задают вопросы, и иногда мне приходится искать ответ. Например, влияет ли количество знаков в комментариях в «Инстаграмм» на ранжирование в иджиранг? Я не знал, что сказать. Разобрался и дал ответ потом, что не влияет. То есть мы сами еще образовываемся, когда читаем лекции», - поделился руководитель пензенского SMM-агентства Дмитрий Банчуков.



Как грамотно выстроить политику отношений с потребителем, работодателем, средствами массовой информации и госструктурами? Есть ли будущее у современных СМИ, и какую роль они играют в жизни общества? Об этом и не только слушателям рассказала главный редактор телерадиокомпании «Экспресс» Ольга Кукарцева. Телеканал выступил информационным партнером образовательного проекта. Не смогли пропустить мастер-классы и корреспонденты информационной службы новостей.

«Очень интересные темы по SMM, потрясающие тренеры, которые рассказывают о том, как правильно управлять своими соцсетями, чтобы получить аудиторию, клиентов, просмотры, охват и так далее», - отметила участник всероссийского образовательного проекта «День тренингов», корреспондент телеканала «Экспресс» Кристина Курума.

День тренингов в городе проходит в четвертый раз на базе Пензенского государственного технологического университета.

«Мы проводим опрос среди потенциальных участников, какая тема им более интересна. Например, в 2016 году был «Бизнес» и «Мастерство публичных выступлений». В этот раз более интересен «Личностный рост» и «Мотивация». Но вместе с этим мы всегда ранжируем», - сказала региональный руководитель всероссийского образовательного проекта «День тренингов» Елена Херенская.

Бизнес-тренеры, психологи и предприниматели общаются с молодыми людьми на самые различные темы - от составляющих личного счастья до выстраивания жизненной стратегии, от организации массового мероприятия до построения бизнеса. В следующий раз к всероссийскому образовательному проекту пензенцы смогут присоединиться в апреле.

Образование

просмотров 8

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: