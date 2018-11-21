В Пензе прошел урок по экологическому воспитанию

В пензенской гимназии №4 «Ступени» прошел урок экологического правового просвещения «Зеленая волна» - за зеленую Губернию!» (0+). Его организовали в рамках ежегодной всероссийской акции «День правовой помощи детям» (0+), координатором которой является региональное управление министерства юстиции России.

Необычный урок вызвал у ребят живой интерес. Возможно, именно они в будущем пополнят ряды активистов «Зеленой волны». Уже сейчас оно объединяет свыше 3500 пензенцев.

«Меня, в основном, волнует загрязнение природы и лесов. Люди, когда отправляются на отдых, например, на пикник, оставляют после себя много мусора, нельзя так делать», - сказала учащаяся гимназии №4 Алина Хисаметдинова.

Педагогом по экологическому воспитанию стал Игорь Пантюшов, председатель регионального отделения Русского географического общества. Он рассказал ребятам о том, как обычные школьники могут помочь сохранить природу родного края и как стать участником молодежного движения «Зеленая волна».

Под пристальное внимание участников молодежного движения «Зеленая волна» попадают родники, реки, озера, берега крупных водных объектов Пензенского края. Активисты проводят экологические рейды и экспедиции, выявляют места несанкционированных свалок, становятся участниками акций по уборке и озеленению городских территорий и природных зон.

Кроме того, участники движения изучают животный и растительный мир области, состав воды, почвы и готовят материалы об экологических нарушениях для их передачи в Роспотребнадзор, минлесхоз, прокуратуру и органы власти.

«По реакции ребят видно, что эта тема им интересна и близка, они хорошо владеют материалом, причем не только в теории. Считаю, что следует продвигать экологическое просвещение путем проведения подобных уроков не только в областном центре, но и во всех образовательных учреждениях области», - предложил Игорь Пантюшов.

На экологические уроки решено приглашать сотрудников правоохранительных органов и ведомств, которые участвуют в природоохранной деятельности. На занятии в гимназии №4 специальным гостем стала помощник прокурора Ленинского района Пензы Татьяна Ножкина. Она рассказала о законах об охране окружающей среды, а также ответственности за совершение экологических правонарушений.

«Например, за неправильное хранение отходов предприятиями и учреждениями наступает административная ответственность, а за уничтожение отдельных редких видов животных может грозить и уголовная», - рассказала она.

«Зеленая волна» - за зеленую Губернию» - это пилотный проект общественного экологического движения, учрежденного региональным отделением Русского географического общества. До конца 2018 года будет проведено десять занятий по экологическому воспитанию школьников. В 2019 году число школ участников проекта планируется увеличить в несколько раз.