18 января 2017, 18:48Общество В Пензе прошел учебно-методический сбор МЧС В Пензенской области с 18 по 20 января объявлен режим повышенной готовности. Это связано с риском возникновения чрезвычайных ситуаций во время крещенских купаний. О безопасности людей, предупреждении и ликвидации ЧП говорили также на учебно-методическом сборе по итогам 2016 года.

У областной филармонии - спецтехника, на которой спасатели ежедневно выезжают на помощь. Например, новенький пожарно-спасательный автомобиль, в регион он поступил несколько недель назад. На нем к месту ЧП личный состав подвозит огнетушащие средства, незаменим он и при ликвидации последствий ДТП. Главное преимущество многофункциональной машины - небольшие размеры.



«Во дворах многоквартирных домов очень сложно сделать маневры с большим пожарным автомобилем, этот - очень маневренный, можно подъехать непосредственно к подъезду. Существует небольшая проблема в районе Бугровка - многоэтажная застройка. Там пожарный автомобиль под путепроводом не проезжает, а данный автомобиль проходит свободно», - рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Морозов.

Знакомится с деятельностью спасательных служб Игорь Кобзев. Временно исполняющему обязанности начальника центрального регионального центра МЧС России рассказывают, чем запомнился 2016 год. Для областного управления ветеринарии - вспышкой африканской чумы.

«Те люди, которые занимались перевозом и забоем, они несанкционированно завозили», - сказал главный специалист-эксперт управления ветеринарии Пензенской области Хусяин Мухаев.



«Я знаю, что Пензенская область всегда была передовой в ПФО, здесь серьезные традиции пожарной охраны, спасательных подразделений. В системе МЧС будет введена трехуровневая система управления - федеральный центр - Москва, региональный уровень и муниципальный. События последних лет подсказывают, что больше внимания мы должны уделять муниципальному направлению», - отметил врио начальника Центрального регионального центра МЧС России Игорь Кобзев.

Итоги деятельности в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подводят на учебно-методическом сборе. В 2016 году случилось шесть чрезвычайных ситуаций. Одна из них - страшная авария в Бессоновском районе, тогда погибли девять человек. Произошло свыше тысячи пожаров, жертвами которых стали более 100 жителей области.



«По-прежнему основными объектами пожаров остаются жилые домовладения, надворные постройки граждан, причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожбезопасности при монтаже электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации правил печей», - сказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.



Чтобы не допустить новых трагедий, в 2017 году в жилом секторе регулярно будут проводить профилактические рейды и оказывать социальную помощь жителям в ремонте печного отопления и электропроводки.

Общество

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