В Пензе прошел турнир по танцевальному спорту «Стиль года»

Около 300 танцоров от 5 до 15 лет из Пензы и Заречного приняли участие в соревнованиях «Стиль года». Выступления прошли на паркете дворца спорта «Олимпийский». Ежегодно этот турнир позволяет участникам и клубам повысить свой рейтинг.

От медленного и романтичного вальса до ритмичного ча-ча-ча. Право открыть турнир по танцевальному спорту «Стиль года» предоставили самым юным участникам. Пятилетние мальчишки и девчонки пока не могут похвастать большим опытом, зато уже знают, как вести себя на паркете. В первую очередь, они должны двигаться по площадке устойчиво и уверенно - об этом им напоминали не только тренеры, но и главные помощники - родители.

«Уже два года занимаемся танцами, считаю, что они дают ребенку правильную осанку, учат подавать себя, не стесняться выступать перед публикой и вовремя собраться», - сказала мама участницы соревнований Анастасия Дегтярева.

В зависимости от уровня мастерства начинающие танцоры исполнили два танца, а взрослые пары полную программу - десять танцев европейского и латиноамериканского направлений. Участники состязаний выступали как сольно, так и парами.

«Танцуем вместе год - это не так много, но уже участвовали в двух турнирах. На первом заняли второе место, а на этом рассчитываем стать первыми, потому что старались. Будем танцевать медленный вальс, ча-ча-ча, квикстеп и самбу», - рассказали участники соревнований Александр Лапшов и Эвелина Брякина.

Турнир объединил представителей 11 клубов региональной федерации танцевального спорта из Пензы и Заречного. На паркет вышли 119 солистов и 86 пар.

«В Пензенской области надо развивать танцевальный спорт. Считаю, что, к сожалению, испытываем небольшой кризис в этой сфере, но ведем большую работу, чтобы зрители видели, как элегантно, красиво, спортивно, галантно, мужественно и женственно можно двигаться, и насколько ребята могут быть подготовлены», - сказал организатор, главный судья соревнований Евгений Байков.

Региональный турнир «Стиль года» носит статус официальных рейтинговых соревнований и помогает парам-участницам и клубам в конце года поднять рейтинги.