В Пензе прошел турнир по спортивной аэробике

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28 декабря 2017, 16:38Спорт
В Пензе на басе спортивной школы №1 состоялся турнир по спортивной аэробике «Сурские зори».
В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена от пяти до 17 лет. Они состязались в номинациях по классификации спортивной аэробики: «Соло», «Смешанная пара», «Трио», « Группа», «Танцевальная гимнастика», сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
Группа начальной подготовки соревновалась в номинациях: «Гибкость и равновесие», «Прыжки», «Динамическая сила», «Статическая сила».
Победителей и призеров турнира наградили грамотами, медалями и сладкими подарками к Новому году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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