В Пензе прошел турнир по ментальной арифметике

Некоторые юные пензенцы умеют сложить пятизначные числа в уме за несколько секунд. Дело не в уникальных математических способностях и одаренности, просто они занимаются менаром - ментальной арифметикой. Свои навыки они продемонстрировали в интеллектуальном турнире.

Быстрые вычисления стали возможны благодаря элементарному устройству - абакусу. Эти счеты были созданы в Китае еще пять тысячелетий назад. Правда, только в XX веке их стали использовать в образовательном процессе. Появилась новая программа обучения, которая получила название ментальная арифметика, или менар. Впервые она была запущена в 1993 году в Азии. Сейчас действует около пяти тысяч образовательных центров в 50 странах, которые обучают устному счету. Такой центр есть и в Пензе. В нем занимаются дети от 4 до 14 лет. С помощью абакуса они учатся свободно складывать, вычитать, делить и умножать. Каждое занятие рассчитано на развитие обоих полушарий головного мозга и стимуляцию детского воображения.

«В основном, люди пользуются только левым полушарием мозга. Правое же лучше развито у художников, то есть у людей с хорошим воображением. Когда мы считаем на счетах с детьми, они используют правое полушарие, то есть представляют число в виде картинки. Когда они это число записывают на бумаге - они используют левое. Благодаря этому идет постоянная взаимосвязь обоих полушарий», - объяснила руководитель центра развития интеллекта Пензы Лидия Мишина.

Те навыки, которыми уже успели овладеть на занятиях, дети продемонстрировали в интеллектуальном турнире. Им предложили выполнить вычисления на скорость - в уме и на счетах. Задания каждому дали разные - по уровню сложности.

«Вся программа обучения рассчитана на два класса. В первом мы проходим сложение, вычитание, во втором - умножение, деление. Мы не говорим, что два года, потому что все обучение у нас строится индивидуально, то есть каждый ребенок занимается так, как ему комфортно. Преподаватель занимается с каждым учеником индивидуально», - рассказала преподаватель ментальной арифметики Мария Куренкова.

Сейчас в Пензе ментальную арифметику изучают более 100 детей. Родители замечают пользу от таких занятий. Ребенок не только учится быстро считать в уме, но и развивает память, а также мелкую моторику рук. Эта методика помогает школьникам быстро заучивать иностранные слова, стихи и тексты.

«Думаю, что для саморазвития ребенка это необходимо, ему нравится, он увлечен и всегда спрашивает о том, когда снова туда пойдем», - сказала жительница Пензы Юлия Тютикова.

По мнению специалистов, менар - не просто предмет по освоению вычислительных навыков, а одна из ступеней к формированию всесторонне развитой личности. К тому же, в интернете можно найти десятки методических сборников и видеоуроков, которые позволят изучать ментальную арифметику, не выходя из дома.