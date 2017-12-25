25 декабря 2017, 19:14Спорт В Пензе прошел турнир по карате на призы Деда Мороза У спортсменов свои традиции праздновать Новый год. Так, юные каратисты из Пензы и Заречного, перед тем как отправиться на зимние каникулы, провели свои последние соревнования в 2017 году. Турнир не простой, а, можно сказать, волшебный. Во дворце спорта «Воейков» боролись за призы кубка Деда Мороза.

Подруги Соня и Катя сейчас в роли соперников, но еще неизвестно встретятся ли они в очном поединке. Пока юные каратистки тренируются перед выходом на татами. Девочки занимаются каратэ около двух лет, и планы на спортивное будущее у обеих серьезные.

Юные спортсмены в этот раз борются не просто за призы, а за новогодние подарки. Почти 250 каратистов от 6 до 13 лет стали участниками ежегодного кубка Деда Мороза.

«Это традиционные соревнования, мы заканчиваем ими каждый год, и подводим итоги за прошедший и для некоторых это итог того, чему они научились за полгода. Они только что пришли и такие пробные соревнования для них, когда они начинают свою спортивную карьеру, соревновательная атмосфера, когда зрители, тренеры кричат им, подсказывают», - рассказал главный судья соревнований Олег Бузин.

Соревнуются ребята по возрастным категориям на трех площадках. Перед тем как выйти на поединок, спортсмены должны показать свое владение техническими и тактическими приемами, то есть выполнить специальный комплекс упражнений Ката.

Каратисты, которые хорошо проявили себя, получили медали. Однако на кубке Деда Мороза проигравших не было, в честь Нового года всем участникам вручили сладкие подарки.

Спорт

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