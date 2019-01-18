В Пензе прошел турнир по хоккею среди дворовых команд

Юные любители хоккея сошлись на льду школы №32 Пензы. Там прошел очередной турнир среди детских дворовых команд.

«Турнир проводится в рамках реализации проекта «Детский спорт». Участвуют десять школьных и дворовых команд», - рассказала главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Оксана Гришанова.

Юные хоккеисты продемонстрировали то, чему научились на занятиях с дворовыми тренерами.

В Пензе при поддержке партии «Единая Россия» с 2009 года реализуется проект «Детский спорт», в рамках которого каждую неделю наставники обучают мальчишек хоккейному мастерству на уличных площадках. Таких в разных районах города - 34, уже сформировано 68 дворовых команд.