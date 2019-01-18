В Пензе прошел турнир по хоккею среди дворовых команд

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 января 2019, 19:47Спорт
Юные любители хоккея сошлись на льду школы №32 Пензы. Там прошел очередной турнир среди детских дворовых команд.
«Турнир проводится в рамках реализации проекта «Детский спорт». Участвуют десять школьных и дворовых команд», - рассказала главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Оксана Гришанова.
Юные хоккеисты продемонстрировали то, чему научились на занятиях с дворовыми тренерами.
В Пензе при поддержке партии «Единая Россия» с 2009 года реализуется проект «Детский спорт», в рамках которого каждую неделю наставники обучают мальчишек хоккейному мастерству на уличных площадках. Таких в разных районах города - 34, уже сформировано 68 дворовых команд.
18 января 2019, 19:47В Пензе прошел турнир по хоккею среди дворовых команд
18 января 2019, 19:44К Пензенской области постепенно подступает грипп
18 января 2019, 19:42Пензенцев приглашают отпраздновать Крещение на пляже района ГПЗ-24
18 января 2019, 19:37Лагуткин и Вдонин стали Почетными гражданами Пензенской области
18 января 2019, 19:33Представителям школ Пензенской области вручили ключи от новых автобусов
18 января 2019, 19:29Мельниченко высоко оценил деятельность молодых парламентариев Пензы
18 января 2019, 19:21В правительстве обсудили проекты пензенского фонтана
18 января 2019, 19:18В Пензе на продолжение реконструкции набережной направят 100 млн руб