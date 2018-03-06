В Пензе прошел турнир по дворовому хоккею «Детский спорт»

В Пензе за звание лучшей среди дворовых команд поборолись восемь хоккейных сборных. На льду дворца спорта «Рубин» прошло закрытие зимнего сезона игр в рамках проекта «Детский спорт». Инициатива проведения подобного турнира принадлежит региональному отделению партии «Единая Россия».

Более полусотни мальчишек стали участниками игр в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Побороться за звание лучшей среди дворовых команд решили и учащиеся школы №40.



«Мы будем делать акцент на скорость, а также отыгрывать в обороне», - сказал капитан команды средней школы №40 Пензы Илья Сабуров.

К турниру ребята готовились после уроков. Чтобы попасть в городской финал, командам пришлось разгромить соперников на районном уровне. Залог успеха - поддержка и советы опытных тренеров.

«Тренировать не трудно, если дети понимающие, они уважают тренера и нацелены на победу, делают все для этого, то есть смогут все, если захотят», - рассказал тренер команды средней школы №28 Олег Уханов.

За происходящим на льду пристально следили судьи. Их беспристрастный взор не упустил ни одно, даже малейшее нарушение правил.

«Буду обращать внимание на высоко поднятые клюшки, потому что играют не в профессиональный, а дворовый хоккей, и могут получить травмы», - пояснил главный судья соревнований Геннадий Викулов.

Проект «Детский спорт» стал традиционным. В Пензе его реализуют седьмой год подряд. По словам организаторов, хоккейный турнир помогает привить ребятам любовь к спорту и отточить мастерство.

«Они уже хорошо стоят на коньках, держат клюшку и играют в пас, это достигается долгими тренировками. Мы надеемся, что некоторые из них попадут в профессиональные команды», - сказал сотрудник регионального исполнительного комитета Анатолий Бирюзов.



Призеров турнира ждут медали, дипломы и сладкие подарки. Лучшей хоккейной команде достанется кубок.