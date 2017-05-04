04 мая 2017, 14:28Общество В Пензе прошел торжественный гарнизонный развод подразделений полиции В Пензе на площади Ленина прошел торжественный гарнизонный развод подразделений полиции. Участниками стали сотрудники патрульно-постовой службы, бойцы Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

Так много сотрудников органов правопорядка на площади Ленина увидишь не часто. На открытом строевом смотре в руках у каждого - блокнот. Сотрудников полицейских инструктируют по работе в праздники на время проведения массовых мероприятий.

Впервые на гарнизонном разводе присутствует губернатор Пензенской области.

«Мы – гражданское общество и должны быть бдительны, оказывать вам помощь. У меня нет сомнений в том, что вы с задачей справитесь», - сказал Иван Белозерцев.

Сотрудники специализированной роты дорожно-постовой службы получили из рук главы региона ключи от двух скоростных мотоциклов. Двухколесный транспорт впервые поступил в распоряжение правоохранителей.

«Скоростные мотоциклы, я надеюсь, будут хорошим подспорьем для пресечения правонарушений со стороны неорганизованных нарушителей, которые управляют незарегистрированными мотоциклами», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Новой техникой будут управлять опытные водители. Один из них - Дмитрий Храмов.

«Перед началом использования данной мототехники прошли курс обучения с инструктором, подготовились», - сказал он.

За добросовестный труд сотрудникам органов правопорядка Иван Белозерцев вручил благодарности губернатора Пензенской области. Гарнизонный развод завершился торжественным маршем, после чего полицейские отправились к местам несения службы.

Общество

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