В Пензе прошел смотр спасательной спецтехники

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 октября 2019, 19:16Общество
В рамках всероссийской командно-спасательной тренировки по гражданской обороне в Пензе прошел смотр спецтехники.
К участию в нем привлекли десять организаций города и области, которые ответственны за обеспечение безопасности населения. Среди них - представители территориальных органов исполнительной власти, муниципальной пожарной охраны, федеральной противопожарной службы, Пензенского спасательного центра. В ходе смотра подразделения продемонстрировали оснащение, находящихся на вооружении спасателей, и свои умения.
«Данный смотр показал, что техника, представленная на смотре готова. Люди знают свои функциональные обязанности. Все готовы действовать по предназначению в любое время дня и ночи», - прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области, начальник управления гражданской защиты Алексей Демин.
Смотр спецсредств - первый этап тренировки. Второй - пройдет 2 октября. Спасателям предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и возможности техники в режиме условной чрезвычайной ситуации.
01 октября 2019, 19:41Губернатор посетил с рабочим визитом Шемышейский район
01 октября 2019, 19:38Главный жилищный инспектор области рассказала о судьбе ЖК «Тернопольский»
01 октября 2019, 19:28Отзывчивый пензенец перевел мошенникам 6000 рублей
01 октября 2019, 19:23Пензенские спасатели начали подготовку к масштабным учениям
01 октября 2019, 19:19Пензенских школьников научили делать светоотражающие элементы
01 октября 2019, 19:16В Пензе прошел смотр спасательной спецтехники
01 октября 2019, 19:09Работы на улице Ударной, 22 выполнит новый подрядчик
01 октября 2019, 19:06В Пензе обустроят дорожки для занятия скандинавской ходьбой