В Пензе прошел смотр спасательной спецтехники

К участию в нем привлекли десять организаций города и области, которые ответственны за обеспечение безопасности населения. Среди них - представители территориальных органов исполнительной власти, муниципальной пожарной охраны, федеральной противопожарной службы, Пензенского спасательного центра. В ходе смотра подразделения продемонстрировали оснащение, находящихся на вооружении спасателей, и свои умения.

«Данный смотр показал, что техника, представленная на смотре готова. Люди знают свои функциональные обязанности. Все готовы действовать по предназначению в любое время дня и ночи», - прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области, начальник управления гражданской защиты Алексей Демин.



Смотр спецсредств - первый этап тренировки. Второй - пройдет 2 октября. Спасателям предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и возможности техники в режиме условной чрезвычайной ситуации.