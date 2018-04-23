В Пензе прошел семинар-практикум по адаптации инвалидов

Специально для гостей региона руководители арт-холла «Квартал Луи» организовали семинар-практикум. Формат общения - беседа. Только так, по словам руководителей проекта, можно не просто поделиться, но и обменяться опытом с другими регионами. К примеру, пензенских специалистов интересуют наработки благотворительных организаций и центров, которые на протяжении долгого времени занимаются адаптацией инвалидов. Гости из Оренбурга хотят узнать о проблемах, с которыми столкнулись пензенцы, воплощая в жизнь проект «Квартал Луи».

«Я вижу результат, что ребята социализируются, адаптируются и начали двигаться. Наш клуб называется «Без границ», потому что ограничения - они только в голове. Нам бы хотелось разрушить их», - рассказал руководитель творческого клуба для людей с ограниченными возможностями «Без границ» из Оренбурга Петр Гомин.



Место для проведения выбрано не случайно. «Квартал Луи» был создан по модели сопровождаемого проживания и работает в Пензе с 2014 года. На базе реабилитационного центра, молодых людей, оставшихся без родительского попечения, адаптируют к самостоятельной взрослой жизни. Проект стал уникальным не только для Пензенской области, но и для всей страны.

«Этими семинарами мы надеемся объединить все усилия регионов Приволжского федерального округа и создать единую модель, которую могли бы использовать все желающие», - сказала директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Гостям города покажут уже реализованные проекты: активный пансион для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники», типографию, где ребята впервые начинают работать.

Планируется, что подобных семинаров будет четыре, несколько из них станут выездными. По итогам общения с коллегами из других регионов в Пензе состоится конференция с участием полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, где представят лучшие инклюзивные проекты по работе с инвалидами.