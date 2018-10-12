В Пензе прошел семинар для ведущих юрисконсультов

От того, с какими ведомствами сотрудничать, - до прессы, которую полезно читать. В Пензе провели обучающий семинар для ведущих юрисконсультов, которые оказывают помощь жителям, обратившимся в государственное региональное бюро. Специалистам рассказали, от чего, в первую очередь, зависит положительный результат в жилищных, земельных, наследственных семейных спорах и не только.

Справочный правовой интернет-ресурс, как хорошее подспорье в ежедневной работе для квалифицированных юристов. Где найти ответы на самые распространенные вопросы жителей, правоведам рассказывают на обучающем семинаре. Повышают профессиональный уровень юрисконсульты из государственного юридического бюро региона.

«Услуги разного плана. Это и устные консультации, и составление всевозможных заявлений, жалоб, ходатайств, сопровождение в суде. Учреждение находится по ул. Володарского,49, а специалисты осуществляют прием в многофункциональных центрах», - рассказала заместитель директора государственного юридического бюро Пензенской области Лариса Смыкова.

Все письменные и устные консультации сотрудники бюро оказывают бесплатно. Ежедневно к ним за помощью идут с самыми различными вопросами. Это вступление в наследство, получение социального пособия, пенсионное обеспечение, кредитная сфера. Чаще всего в юридической поддержке нуждаются социально уязвимые слои населения - пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«Более тесное взаимодействие между различными органами, организациями, оказывающими так же, как и мы, бесплатную юридическую помощь, иные консультации - нотариат , аппарат уполномоченного по правам человека, жилищная инспекция. Подобные мероприятия помогают не только делиться накопившимся опытам, но и в дальнейшем помогают оказывать юридическую помощь гражданам», - сказал ведущий юрисконсульт государственного юридического бюро Пензенской области Илья Чекунов.

Между областным юридическим бюро и уполномоченным по правам человека в Пензенском регионе заключено соглашение о взаимодействии. Обращения, которые поступают к Елене Роговой, рассматривают, в том числе, юрисконсульты.

«Более 40% - это социальный характер. Я думаю, у вас также. 34% - гражданские и личные права - в основном, жалобы осужденных экономические. Остальные категории прав - около 2% . Культурные. Последнее время начали появляться политические права. Раньше не было жалоб», - отметила уполномоченный по правам человека в Пензенской области.

За девять месяцев 2018 года в государственное юридическое бюро Пензенской области поступило около 7 000 обращений. Квалифицированную помощь оказывают по всем вопросам, кроме тех, которые касаются международного, предпринимательского и уголовного права.