27 апреля 2017, 13:37Общество В Пензе прошел семинар для сотрудников МЧС Для руководителей учреждений социальной защиты Пензенской области провели семинар-совещание по обеспечению пожарной безопасности. Он прошел под председательством министра труда, соцзащиты и демографии региона Евгения Трошина.

Как отметили на совещании, за последние несколько лет уровень противопожарной безопасности в учреждениях значительно вырос. Всего на территории региона расположено 65 объектов социальной защиты населения.

На базе «Пензенского областного центра реабилитации», где и прошел семинар, провели практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения, отработали совместные действия обслуживающего персонала и сотрудников МЧС по тушению условного пожара с эвакуацией людей из здания.

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