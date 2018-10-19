В Пензе прошел сеанс нетворкинга

В Пензе по инициативе общественной организации «Опора России» прошел сеанс нетворкинга. Вместе собрались представители крупного бизнеса и те, кто только начинает собственное дело.

Как перестать бояться новых знакомств - одна из первых тем, с которой выступил приглашенный спикер. Чтобы донести до слушателей свою идею, у каждого из выступающих было несколько минут. Одни говорили, как сделать бизнес более эффективным, другие - как сделать его социально направленным.

«Деньги - это хорошо, но наступает момент, когда ты понимаешь, что хочешь ими с кем-то поделиться. Например, с детьми, которые ждут помощи и надеются на лучшее», - сказала председатель правления благотворительного фонда Ольга Чистякова.

В одном зале собрались предприниматели, представители власти, общественности и творческой среды. Встреча предполагала две части: выступления спикеров и неформальное общение, налаживание новых знакомств, в том числе - между крупными и начинающими предпринимателями.

«У начинающих бизнесменов могут быть колоссальные идеи, которые мы уже с высоты не увидим. Общаясь с такими предпринимателями, мы расширяем свои горизонты», - отметил организатор встречи, руководитель крупной кондитерской компании Николай Кузяков.

«Ко мне до начала мероприятия подошли несколько человек и спросили, как вступить к нам, поэтому мы решили назначить еще встречи», - рассказал председатель пензенского регионального отделения общественной организации Денис Каширов.

На приглашение откликнулся генеральный директор телерадиокомпании «Экспресс» Степан Парфенов. Идеи, которые обсуждаются на подобных форумах, интересны руководству медиахолдинга.

«ТРК «Экспресс» всегда выступала с поддержкой инициатив, которые связаны со сферой предпринимательства. Мы готовы вступать в альянсы с любыми организациями, если у них не политические, а социальные цели», - сказал он.

Кроме заявленных спикеров, на сцену мог выйти любой желающий, вечер проходил в формате «свободного микрофона». «Опора России» проводит такие встречи во всех крупных городах страны.