05 июня 2017, 17:42Общество В Пензе прошел рейд по выявлению таксистов-нелегалов Когда пассажир такси не имеет прав, а таксист перед своим клиентом - обязанностей. Не секрет, что сегодня в Пензе вместе с профессиональными таксистами бок о бок трудятся нелегалы. Сколько перевозчиков работают на черном рынке, выясняли сотрудники полиции в ходе специального рейда.

Несколько минут ожидания - и такси на месте! Оформить заказ можно по телефону или через интернет. Правда, приехать за вами может таксист, который сотрудничает с диспетчерскими службами, но работает нелегально. Один из таких водителей, ничего не подозревая, любезно оказал услугу сотрудникам полиции. Как выяснилось, никаких разрешающих документов на осуществление частного извоза мужчина не имел.



«Нарушение статьи 14.1 ч. 1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП» федеральной налоговой службы. По данной статье рассматривает мировой суд, санкции - от 500 рублей до 2500 рублей».

Что грозит таксистам, которые работают в обход законодательных норм, стражи порядка рассказали в ходе профилактического рейда. С 31 мая на территории региона выявляли и пресекали факты незаконной перевозки пассажиров.

«Только за первые дни проводимой операции составлен 131 административный протокол, в том числе - за нарушения, предусмотренные статьей 14.1 КОАП РФ - 64 протокола, по главе 12 КОАП РФ 67 - протоколов», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Так называемые «бомбилы», которые приходят в сферу автомобильных перевозок подработать, не платят налоги. К тому же, перед клиентами таксисты-нелегалы фактически не несут никакой ответственности.

Пензенские полицейские намерены продолжить выявление водителей, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров.

Общество

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