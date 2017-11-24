24 ноября 2017, 19:56Общество В Пензе активисты закрасили надписи, предлагающие наркотики С 13 по 24 ноября в регионе проходила акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой, в том числе - уничтожались надписи, пропагандирующие прием запрещенных веществ, а также сообщающие, где их можно приобрести. Один из таких рейдов состоялся 24 ноября в Октябрьском районе Пензы.

Участники антинаркотического движения «Стоп наркотик» нашли больше десятка надписей, предлагающих купить наркотики. С помощью баллончиков с краской молодые люди закрашивали названия дурманящих средств, сайтов и номера телефонов наркодилеров.

«Я выхожу уже второй раз. В первый раз мы закрашивали надписи на ГПЗ. Еще мы ищем в интернете ссылки, которые пропагандируют и распространяют наркотики, передаем их в Роскомнадзор в отдел «К», - рассказал участник антинаркотического движения «Стоп наркотик» Вадим Кочнев.

Профилактический рейд молодежные активисты провели совместно с представителями городской и областной власти в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проходит в стране с 2008 года и призвана активизировать общественность в борьбе с распространением наркомании. Всего за 10 дней акции активистам удалось уничтожить около 300 надписей.

«Наших действий не хватает. Наверное, хозяева зданий, где появляются подобные надписи, должны делать замечания и следить за тем, чтобы они не появлялись», - предположил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Также в ходе акции велась борьба с наркодилерами в интернете с помощью блокировки сайтов, а также отрабатывались анонимные звонки, приходящие на «горячую линию».

Общество

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